У Росії мають намір дати ім'я "Кобзар" новому зразку бронетехніки

У Росії вкотре хочуть "вколоти" Україну. Цього разу Кремль запланував назвати новий зразок бронетехніки ім'ям "Кобзар". Як переконують представники країни-агресора, річ у тім, що під час Другої світової дехто Яків Кобзар із Краснодара "в одному бою спалив вщент 17 нацистських танків".

Про це розповів міністр культури країни-агресора Володимир Мединський на засіданні російського організаційного комітету "Перемога" під головуванням президента країни Володимира Путіна. Захід відбувся у Кремлі, пише УНІАН.

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Як розповів російський посадовець, за підтримки Мінкультури РФ було знято три "великих фільми", присвячених Другій світовій війні.

"Коли ми працювали над сценаріями та вивчали історію танкістів, знайшли унікальний, абсолютно забутий епізод: під час Курської битви екіпаж молодого офіцера, якого звали Яків Кобзар, він – із Краснодара, в одному бою спалив вщент 17 нацистських танків", – зауважив Мединський.

За його словами, подвиг було верифіковано, і Кобзар отримав за це звання Героя Радянського Союзу посмертно.

"Ми звернулися до Міністерства оборони, вони підтримали цю ідею. Ми зараз шукаємо імена для нових зразків військової техніки, а яке звучне ім'я "Кобзар" для нового зразка бронетанкової техніки!" – додав міністр культури Росії.

Нагадаємо, 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав укази, за якими полки та дивізії армії Росії отримали імена Львова, Ніжина, Житомира. Окрім українських міст, використано також назви міст Білорусі та деяких регіонів Європи.