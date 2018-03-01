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У Путіна запропонували увіковічнити "Гіві" у назві нового озброєння

1002 Читать новость на русском
Терорист
Терорист "Гіві" / Соцмережі

"Сірий кардинал" Кремля та радник президента Росії Владислав Сурков заявив, що нове російське стратегічне озброєння потрібно назвати на честь вбитого на Донбасі терориста Михайла Толстих з позивним "Гіві", який був ватажком злочинного угруповання "Сомалі".

Під час послання Федеральним зборам президент Росії Володимир Путін розповів, зокрема, про новітні види російської зброї. Політик зазначив, що назви для нової російської крилатої ракети і підводної системи з ядерною енергоустановкою поки не обрано, відтак їх можна запропонувати на сайтах Міноборони.

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Як написав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов, участь у конкурсі захотів взяти і Сурков.

"Я хочу взяти участь в конкурсі на назву нових систем озброєння. "Гіві" – тому що є такий герой Донбасу", – зазначив радник російського президента.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо про ліквідацію ватажка батальйону "Сомалі" – "Гіві". Одразу після цього бойовики заявили, що у вбивстві підозрюють радника МВС Зоряна Шкіряка. Сам же Шкіряк розповів, що вогнемет "Шмель", за допомогою якого вбили терориста "Гіві", є виключно на озброєнні армії Російської Федерації.

Згодом до російських ЗМІ звернувся боєць із батальйону "Сомалі", який і зізнався у вбистві їхнього ватажка. Крім того, терористи висували версію, що за смертю "Гіві" стоїть співробітник Служби безпеки України. Також вони зазначили, що терориста ліквідували бійці восьмого полку "сил спеціальних операцій ЗСУ".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Зброя Вбивство "Гіві"
Джерело: 24 Канал
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