У Путіна запропонували увіковічнити "Гіві" у назві нового озброєння

"Сірий кардинал" Кремля та радник президента Росії Владислав Сурков заявив, що нове російське стратегічне озброєння потрібно назвати на честь вбитого на Донбасі терориста Михайла Толстих з позивним "Гіві", який був ватажком злочинного угруповання "Сомалі".

Під час послання Федеральним зборам президент Росії Володимир Путін розповів, зокрема, про новітні види російської зброї. Політик зазначив, що назви для нової російської крилатої ракети і підводної системи з ядерною енергоустановкою поки не обрано, відтак їх можна запропонувати на сайтах Міноборони.

Читайте також: Путін похвалився протиракетною міццю Росії

Як написав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов, участь у конкурсі захотів взяти і Сурков.

"Я хочу взяти участь в конкурсі на назву нових систем озброєння. "Гіві" – тому що є такий герой Донбасу", – зазначив радник російського президента.

Сурков: Я хочу принять участие в конкурсе на название новых систем вооружения. "Гиви" - потому что есть такой герой Донбасса pic.twitter.com/OAY1NG1KsR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 березня 2018 р.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо про ліквідацію ватажка батальйону "Сомалі" – "Гіві". Одразу після цього бойовики заявили, що у вбивстві підозрюють радника МВС Зоряна Шкіряка. Сам же Шкіряк розповів, що вогнемет "Шмель", за допомогою якого вбили терориста "Гіві", є виключно на озброєнні армії Російської Федерації.



Згодом до російських ЗМІ звернувся боєць із батальйону "Сомалі", який і зізнався у вбистві їхнього ватажка. Крім того, терористи висували версію, що за смертю "Гіві" стоїть співробітник Служби безпеки України. Також вони зазначили, що терориста ліквідували бійці восьмого полку "сил спеціальних операцій ЗСУ".