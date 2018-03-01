16:18
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У Путина предложили увековечить "Гиви" в названии нового вооружения

301 Читати новину українською
Террорист
Террорист "Гиви" / Соцсети

"Серый кардинал" Кремля и советник президента России Владислав Сурков заявил, что новое российское стратегическое вооружение нужно назвать в честь убитого на Донбассе террориста Михаила Толстых с позывным "Гиви", который был предводителем преступной группировки "Сомали".

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, в частности, о новейших видах российского оружия. Политик отметил, что названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, поэтому их можно предложить на сайтах Минобороны.

Читайте также: Путин похвастался противоракетной мощью России

Как написал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, участие в конкурсе захотел взять и Сурков.

"Я хочу принять участие в конкурсе на название новых систем вооружения. "Гиви" – потому что есть такой герой Донбасса", – отметил советник российского президента.

Напомним, 8 февраля стало известно о ликвидации главаря батальона "Сомали" – "Гиви". Сразу после этого боевики заявили, что в убийстве подозревают советника МВД Зоряна Шкиряка. Сам же Шкиряк рассказал, что огнемет "Шмель", с помощью которого убили террориста "Гиви", является исключительно на вооружении армии Российской Федерации.

Впоследствии к российским СМИ обратился боец ​​из батальона "Сомали", который и признался в убийстве их главаря. Кроме того, террористы выдвигали версию, что за смертью "Гиви" стоит сотрудник Службы безопасности Украины. Также они отметили, что террориста ликвидировали бойцы восьмого полка "сил специальных операций ВСУ".

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Новости России Украина – Россия Оружие Убийство "Гиви"
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
345
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1158
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук