У Путина предложили увековечить "Гиви" в названии нового вооружения

"Серый кардинал" Кремля и советник президента России Владислав Сурков заявил, что новое российское стратегическое вооружение нужно назвать в честь убитого на Донбассе террориста Михаила Толстых с позывным "Гиви", который был предводителем преступной группировки "Сомали".

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, в частности, о новейших видах российского оружия. Политик отметил, что названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, поэтому их можно предложить на сайтах Минобороны.

Читайте также: Путин похвастался противоракетной мощью России

Как написал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, участие в конкурсе захотел взять и Сурков.

"Я хочу принять участие в конкурсе на название новых систем вооружения. "Гиви" – потому что есть такой герой Донбасса", – отметил советник российского президента.

Сурков: Я хочу принять участие в конкурсе на название новых систем вооружения. "Гиви" - потому что есть такой герой Донбасса pic.twitter.com/OAY1NG1KsR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 березня 2018 р.

Напомним, 8 февраля стало известно о ликвидации главаря батальона "Сомали" – "Гиви". Сразу после этого боевики заявили, что в убийстве подозревают советника МВД Зоряна Шкиряка. Сам же Шкиряк рассказал, что огнемет "Шмель", с помощью которого убили террориста "Гиви", является исключительно на вооружении армии Российской Федерации.

Впоследствии к российским СМИ обратился боец ​​из батальона "Сомали", который и признался в убийстве их главаря. Кроме того, террористы выдвигали версию, что за смертью "Гиви" стоит сотрудник Службы безопасности Украины. Также они отметили, что террориста ликвидировали бойцы восьмого полка "сил специальных операций ВСУ".