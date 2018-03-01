У Путина предложили увековечить "Гиви" в названии нового вооружения
"Серый кардинал" Кремля и советник президента России Владислав Сурков заявил, что новое российское стратегическое вооружение нужно назвать в честь убитого на Донбассе террориста Михаила Толстых с позывным "Гиви", который был предводителем преступной группировки "Сомали".
Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, в частности, о новейших видах российского оружия. Политик отметил, что названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, поэтому их можно предложить на сайтах Минобороны.
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Как написал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, участие в конкурсе захотел взять и Сурков.
"Я хочу принять участие в конкурсе на название новых систем вооружения. "Гиви" – потому что есть такой герой Донбасса", – отметил советник российского президента.
Напомним, 8 февраля стало известно о ликвидации главаря батальона "Сомали" – "Гиви". Сразу после этого боевики заявили, что в убийстве подозревают советника МВД Зоряна Шкиряка. Сам же Шкиряк рассказал, что огнемет "Шмель", с помощью которого убили террориста "Гиви", является исключительно на вооружении армии Российской Федерации.
Впоследствии к российским СМИ обратился боец из батальона "Сомали", который и признался в убийстве их главаря. Кроме того, террористы выдвигали версию, что за смертью "Гиви" стоит сотрудник Службы безопасности Украины. Также они отметили, что террориста ликвидировали бойцы восьмого полка "сил специальных операций ВСУ".