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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В России напали с ножом на активиста с флагом Украины: фото

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В Санкт-Петербурге напали на активиста с плакатом
В Санкт-Петербурге напали на активиста с плакатом "Свободу политзаключенному Денису Бахолдину!" / Солидарность Санкт-Петербурга

В субботу, 10 марта, в Санкт-Петербурге напали на активиста движения "Солидарность" Всеволода Нелаева. Инцидент произошел во время акции Нелаева с украинским флагом и плакатом с надписью "Свободу политзаключенному Денису Бахолдину!".

Об этом Нелаев рассказал "ОВД-Инфо".

Как рассказал сам активист, нападавший вышел из автомобиля "Мерседес" на Аничковом мосту и начал оскорблять Нелаева. Другой мужчина, который по мнению активиста является знакомым нападавшего, сказал ему не вмешиваться в одиночный пикет. Однако нападавший все же попытался ударить активиста, а затем пригрозил физической расправой и ушел.

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Отмечается, что через 20 минут мужчина вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью. Кроме того, он попытался вырвать плакат из рук активиста, после чего завязалась драка. В определенный момент нападавший достал нож, с которым его задержала полиция, которая проезжала мимо.

Нелаев рассказал, что задержанный мужчина вел себя агрессивно даже в наручниках и утверждал правоохранителям, что у него есть какое-то удостоверение.

Добавим, что Нелаев написал заявление о нападении в отдел полиции №78.

Кто такой Денис Бахолдин? Участвовал в ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в рамках "Стратегии-6", а также в антивоенных акциях против политики российских властей в отношении Украины. Бахолдина обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе как добровольца "Правого сектора". Его обвиняют в участии в экстремистской организации. Бахолдин был задержан в марте 2017 года.

Теги: Новости Украины Новости России Криминальные новости протесты
Источник: 24 Канал
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