В Росії напали з ножем на активіста з прапором України: фото

В суботу, 10 березня, у Санкт-Петербурзі напали на активіста руху "Солідарність" Всеволода Нелаєва. Інцидент трапився під час акції Нелаєва з українським прапором і плакатом із написом "Свободу політв'язню Денису Бахолдіну!".

Про це Нелаєв розповів виданню "ОВД-Инфо".

Як розповів сам активіст, нападник вийшов з автомобіля "Мерседес" на Анічковому мосту і почав ображати Нелаєва. Інший чоловік, який на думку активіста є знайомим нападника, сказав йому не втручатися в одиночний пікет. Проте нападник все ж спробував вдарити активіста, а потім пригрозив фізичною розправою і пішов.

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Зазначається, що через 20 хвилин чоловік повернувся і облив Нелаєва невідомою рідиною. Окрім того, він спробував вирвати плакат із рук активіста, після чого зчинилася бійка. У певний момент нападник дістав ножа, з яким його затримала поліція, яка проїжджала повз.

Нелаєв розповів, що затриманий чоловік поводився агресивно навіть у наручниках і стверджував правоохоронцям, що в нього є якесь посвідчення.

Додамо, що Нелаєв написав заяву про напад до відділу поліції №78.

Хто такий Денис Бахолдін? Брав участь у щомісячних акціях на підтримку політв'язнів в рамках "Стратегії-6", а також в антивоєнних акціях проти політики російської влади щодо України. Бахолдіна звинувачують в участі в бойових діях на Донбасі як добровольця "Правого сектора". Йому закидають участь в екстремістській організації. Бахолдін був затриманий у березні 2017 року.