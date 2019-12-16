В России неадекватного пассажира самолета успокоили скотчем: видео инцидента

Пьяного пассажира рейса "Минеральные воды – Новосибирск" примотали к креслу скотчем. Экипаж российской авиакомпании S7 Airlines пошел на крайние меры, потому что мужчина не только бил руками и ногами по фюзеляжу, но и пытался прорваться в кабину пилотов.

На замечание бортпроводников он не реагировал, пишет NGS.ru. После прилета в Новосибирск мужчину с борта вывела полиция.

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Его доставили в местный участок полиции, где он продолжил неадекватно себя вести. Против буйного пассажира открыли уголовное производство по статье хулиганство.

Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечание работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов. Чтобы избежать тяжелых последствий, экипаж был вынужден ограничить его в движениях,

– говорится в сообщении МВД России.

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В Соединенных Штатах Америки пассажирка самолета, летевшего из Флориды в Майами, устроила скандал прямо в салоне. Она захотела получить лучшее место и начала жаловаться об этом бортпроводникам. Когда же услышала отказ, – начала иммитировать приступ болезни.