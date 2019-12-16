У Росії неадекватного пасажира літака заспокоїли скотчем: відео інциденту

П'яного пасажира рейсу "Мінеральні води – Новосибірськ" примотали до крісла скотчем. Екіпаж російської авіакомпанії S7 Airlines пішов на крайні заходи, бо чоловік не лише бив руками та ногами по фюзеляжу, а й намагався прорватися до кабіни пілотів.

На зауваження бортпровідників він не реагував, пише NGS.ru. Після прильоту до Новосибірська чоловіка з борту забрала поліція.

До слова, в аеропорту Вільнюса встановили ялинку з предметів, які не можна брати у літак

Його доправили до місцевого відділку поліції, де він продовжив неадекватно поводитися. Проти буйного пасажира відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Встановлено, що громадянин з видимими ознаками сп'яніння під час польоту виражався нецензурною лайкою на адресу бортпровідників та інших пасажирів. На зауваження працівників авіакомпанії реагував агресивно, намагався увійти в кабіну пілотів. Щоб уникнути тяжких наслідків, екіпаж був змушений обмежити його в рухах,

– йдеться у повідомленні МВС Росії.

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У Сполучених Штатах Америки пасажирка літака, що летів із Флориди до Маямі, влаштувала скандал прямісінько у салоні. Вона захотіла отримати краще місце і почала скаржитись про це бортпровідникам. Коли ж почула відмову, – почала вдавати приступ хвороби.