В аэропорту Вильнюса установили елку из предметов, которые нельзя брать в самолет: фото

В аэропорту литовской столицы Вильнюса установили необычную елку – ее сделали из предметов, которые запрещено проносить с собой в самолет. В конструкции рождественской красавицы есть ножи, ножницы и даже пистолет.

Идея создания оригинальной елки возникла у работников авиационной безопасности, которые и смастерили ее. Об этом рассказал директор департамента авиабезопасности аэропорта Вильнюса Видас Кшанас, сообщает Delfi.

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Есть на елке и привычное стеклянное украшение, поскольку ее также нельзя брать с собой в самолет. Все оружие и ножи на "деревце" – не настоящее.

Кшанас подчеркнул, что количество пассажиров, пытающихся перевезти запрещенные вещи, постоянно снижается. Все из-за того, что люди обычно знают, что именно нельзя перевозить.

Елка в аэропорту Вильнюса: смотрите фото