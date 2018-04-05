В России нет олигархов: у Путина отреагировали на расширение санкций США

В Кремле утверждают, что не получали официальных подтверждений информации о возможном включении российских бизнесменов, которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году, в санкционные списки Вашингтона.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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Также пресс-секретарь Путина рассказал, что Россия не получала подтверждений о допросе бизнесменов в Соединенных Штатах.

"Все новостные поводы, которые вы упомянули, они действительно довольно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но никаких официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим", – сказал Песков.

По словам пресс-секретарь президента РФ, в России нет олигархов.

"Фразу "русские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи. В России нет олигархов", – подчеркнул Песков.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что США намерены ввести новые санкции против российских олигархов, которые могут иметь причастность к вмешательству в выборы. Санкции будут носить экономический характер, под них попадут не меньше шести человек, которые связаны как с Путиным, так и с российским правительством.