В России объявили Анатолия Гриценко в розыск

Следственный комитет РФ просит суд заочно арестовать экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Россия обвиняет его в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

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По словам Царевой, Гриценко заочно предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет.

Анатолий Гриценко участвовал в очередных выборах президента Украины. В первом туре он набрал 6.91% голосов.

Что известно про Анатолия Гриценко?Анатолий Гриценко был министром обороны Украины (2005-2007), народным депутатом Украины VI и VII созывов, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны (VI созыва), председателем политической партии "Гражданская позиция" и полковником запаса. Больше об Анатолии Гриценко читайте в статье.