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В России объявили день траура по погибшим в Кемерово

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В России объявили день траура по погибшим в Кемерово
В России объявили день траура по погибшим в Кемерово / tass.ru

В России среда, 28 марта, объявлена днем траура по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, пишет "Интерфакс".

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"Объявить 28 марта 2018 года днем ​​траура в Российской Федерации. В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации", – говорится в тексте документа, подписанного Путиным.

Согласно документу, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 26 марта официально известно о 64 погибших, 80 пострадавших, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Источник: 24 Канал
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