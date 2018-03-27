У Росії оголосили день жалоби за загиблими в Кемерово

У Росії середа, 28 березня, оголошено днем жалоби за загиблими в ТЦ "Зимова вишня" у Кемерово.

Про це повідомляє прес-служба Кремля, пише "Інтерфакс".

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"Оголосити 28 березня 2018 року днем жалоби в Російській Федерації. У день жалоби на всій території країни приспустити державні прапори Російської Федерації", – йдеться у тексті документа, підписаного Путіним.

Згідно з документом, установам культури і телерадіокомпаніям запропоновано скасувати розважальні заходи і передачі в день жалоби.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 26 березня офіційно відомо про 64 загиблих, 80 постраждалих, ще 16 осіб вважають зниклими безвісти.