В России обязали сайты знакомств "сливать" пользователей спецслужбам

Сайты знакомств, блоги, доски объявлений, сервисы поиска попутчиков – всех их признали "организаторами распространения информации". А это, согласно так называемому "пакету Яровой", обязывает все подобные сайты передавать российским спецслужбам информацию о пользователях, их переписку и звонки.

Об этом сообщило интернет-издание Meduza.

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"Роскомнадзор" значительно расширил список "организаторов распространения информации". В реестр, в частности, внесли блог-платформу LiveJournal, доску объявлений Avito, сайт знакомств Loveplanet и российскую версию сервиса совместных поездок BlaBlaCar.



Автор "антитеррористического закона" Ирина Яровая

Согласно "закону Яровой", все эти сервисы должны хранить и передавать правоохранительным органам информацию о переписке и звонках пользователей. "Антитеррористические" законы депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, к слову, в сделку вступили с 1 июля 2018 года, хотя были приняты еще летом 2016.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за использование анонимайзеров. Теперь на тех, кто не блокирует ссылки на сайты, запрещенные в России, будут налагать денежные взыскания.