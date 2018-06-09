В России оштрафовали художницу, которая показала, как "разлагается Путин": фото

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал российскую художницу Варю Михайлову на 160 тысяч рублей (около 67 тысяч гривен) за демонстрацию ее картины с изображением президента России Владимира Путина.

Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице партии "Открытая Россия". Суд также постановил уничтожить картину, которая называется "9 стадий разложения вождя". Читайте также: Из-за Крымского моста карикатурист смешно сравнил Путина с царем из мультфильма Отметим, что художница вышла с плакатом этой картины на первомайскую ходу, после чего у нее и начались проблемы с российскими законами.