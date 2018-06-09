У Росії оштрафували художницю, яка показала, як "розкладається Путін": фото

Куйбишевський районний суд Санкт-Петербурга оштрафував російську художницю Варю Михайлову на 160 тисяч рублів (близько 67 тисяч гривень) за демонстрацію її картини із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Про це свідчить повідомлення на Facebook-сторінці партії "Відкрита Росія".

Суд також постановив знищити картину, яка має назву "9 стадій розкладання вождя".

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Зазначимо, що художниця вийшла з плакатом цієї картини на першотравневу ходу, після чого у неї і почалися проблеми з російськими законами.