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У Росії оштрафували художницю, яка показала, як "розкладається Путін": фото

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Карина "9 стадій розкладання вождя"
Карина "9 стадій розкладання вождя" / Открытая Россия

Куйбишевський районний суд Санкт-Петербурга оштрафував російську художницю Варю Михайлову на 160 тисяч рублів (близько 67 тисяч гривень) за демонстрацію її картини із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Про це свідчить повідомлення на Facebook-сторінці партії "Відкрита Росія".

Суд також постановив знищити картину, яка має назву "9 стадій розкладання вождя".

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Зазначимо, що художниця вийшла з плакатом цієї картини на першотравневу ходу, після чого у неї і почалися проблеми з російськими законами.

 

Теги: Новини культури Мистецтво Новини Росії Штрафи Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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