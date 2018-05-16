Через Кримський міст карикатурист кумедно порівняв Путіна з царем з мультфільму
Карикатурист Сергій Йолкін показав своє бачення помпезного відкриття Росією незаконно зведеного Кримського мосту.
Роботу митця опублікувала "Німецька хвиля".
На карикатурі Йолкін зобразив міст кришталевим з царем-Путіним, який сидить на верхівці арки.
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Також на карикатурі є напис: "Мост хрустальний, анжинерной работы". Це фраза з мультфільму "Чарівне кільце".
Уривок про міст з мультфільму "Чарівне кільце" (відео):
Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.
У ЄС та США засудили Росію через незаконне спорудження та часткове відкриття мосту через Керченську протоку.
Джерело: 24 Канал
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