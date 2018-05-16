Через Крымский мост карикатурист смешно сравнил Путина с царем из мультфильма

Карикатурист Сергей Елкин показал свое видение помпезного открытия Россией незаконно возведенного Крымского моста.

Работу художника опубликовала "Немецкая волна".

На карикатуре Елкин изобразил мостхрустальным с царем-Путиным, который сидит на верхушке арки.

Читайте также: Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры

Также на карикатуре есть надпись: "Мост хрустальный, анжинерной работы". Это фраза из мультфильма "Волшебное кольцо".

Отрывок о мосте из мультфильма "Волшебное кольцо" (видео):

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

В ЕС и США осудили Россию за незаконное строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив.