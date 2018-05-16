Через Крымский мост карикатурист смешно сравнил Путина с царем из мультфильма
Карикатурист Сергей Елкин показал свое видение помпезного открытия Россией незаконно возведенного Крымского моста.
Работу художника опубликовала "Немецкая волна".
На карикатуре Елкин изобразил мостхрустальным с царем-Путиным, который сидит на верхушке арки.
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Также на карикатуре есть надпись: "Мост хрустальный, анжинерной работы". Это фраза из мультфильма "Волшебное кольцо".
Отрывок о мосте из мультфильма "Волшебное кольцо" (видео):
Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.
В ЕС и США осудили Россию за незаконное строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив.
Источник: 24 Канал
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