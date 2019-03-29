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      В России осудили мужчину за репост сообщения Бабченко в Telegram: подробности

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      Дмитрий Третьяков
      Дмитрий Третьяков / Радио Свобода

      Гражданина РФ, юриста Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за то, что он сделал репост сообщения журналиста Аркадия Бабченко в Telegram. Мужчину арестовали еще в прошлом году, в апреле.

      Да, 32-летний российский юрист Дмитрий Третьяков из города Спаск-Дальний, что в Приморском крае РФ, по версии следствия, совершил репост в телеграмм-чате сторонников политика Алексея Навального текст с канала публициста Аркадия Бабченко. В репост Третьяков добавил собственный короткий комментарий: "Согласен". Об этом сообщает "Медиазона".

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      Кто такой Аркадий Бабченко?Российский журналист и военный корреспондент. Работал, в частности, в российских изданиях "Московский комсомолец" и "Новая газета". Участвовал в обеих российских войнах в Чечне. Освещал конфликты в Южной Осетии. Работал военным корреспондентом на Донбассе с начала боевых действий на Донбассе.

      В начале 2017 года покинул территорию России, объяснив это угрозами в свой адрес и предупреждениями о начале травли. Выехал в Прагу. Живет в Киеве, работает на крымскотатарском телеканале ATR.

      29 мая 2018 года украинские СМИ сообщили, что Аркадия застрелили в собственном доме на Никольско-Слободской улице в Киеве, когда он вышел в магазин. Позже в соцсетях были опубликованы фейковые фото и видеодоказательства.

      30 мая на пресс-конференции СБУ сообщили о проведении операции по предотвращению покушения на его жизнь. Для этого работникам спецслужбы пришлось инсценировать смерть журналиста. Сам Аркадий Бабченко также появился на брифинге. Операция длилась два месяца, сам Бабченко больше месяца сотрудничал с СБУ, о чем знал лишь очень ограниченный круг его ближайших родственников.

      Да, российское следствие обвинило мужчину по статье "Призывы к экстремизму в интернете". Спасский райсуд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и освободил в зале суда. Следует отметить, что прокуратура, в свою очередь, просила для Третьякова 2 года реального заключения. Кстати, в СИЗО Третьяков отсидел год.

      Также суд назначил россиянину два года испытательного срока и установил запрет на участие в любых общественных организациях на тот же период.

      Сегодняшнее решение – это однозначно не конец. На следующей неделе мы подадим жалобу на этот приговор,
      – прокомментировал решение адвокат мужчины Сергей Валиуллин.

      Он также отметил, что в отношении самого Бабченко за его сообщение ведется проверка, однако ее результатов до сих пор нет.

      Кстати, это первый случай в России, когда уголовное производство открыли за репост в Telegram. В России эта соцсеть официально запрещена, в 2018 году Роскомнадзор объявил о блокировании Telegram. Несмотря на это мессенджер без сбоев продолжает работать на территории РФ, свои каналы там ведут известные актеры и политики, в том числе – глава Чечни Рамзан Кадыров.

      Добавим, что в последнее время российские власти пытаются ужесточить правила поведения для своих граждан в сети. Доказательством этому служат законопроект о суверенном интернете, которому уже дали старт в Госдуме, и законы о наказании за фейки и неуважение к власти.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Журналисты Судьи Законодательство Новости России Сеть
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