У Росії чоловіка засудили за репост допису Бабченка у Telegram: подробиці

Громадянина РФ, юриста Дмитра Третьякова засудили до двох років умовно через те, що він зробив репост допису журналіста Аркадія Бабченка у Telegram. Чоловіка арештували ще торік, у квітні.

Так, 32-річний російський юрист Дмитро Третьяков із міста Спаск-Дальній, що у Приморському краї РФ, за версією слідства, зробив репост в телеграм-чаті прихильників політика Олексія Навального текст з каналу публіциста Аркадія Бабченка. До репосту Третьяков додав власний короткий коментар: "Згоден". Про це інформує "Медиазона".

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Хто такий Аркадій Бабченко?Російський журналіст і військовий кореспондент. Працював, зокрема у російських виданнях "Московський комсомолець" і "Новая газета". Брав участь в обох російських війнах у Чечні. Висвітлював конфлікти в Південній Осетії. Працював військовим кореспондентом на Донбасі із початком бойових дій на Донбасі.



На початку 2017 році залишив територію Росії, пояснивши це погрозами на свою адресу та попередженнями про початок травлі. Виїхав до Праги. Живе у Києві, працює на кримськотатарському телеканалі ATR.



29 травня 2018 року українські ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили у власному будинку на Микільсько-Слобідській вулиці в Києві, коли він вийшов до магазину. Пізніше в соцмережах було опубліковані фейкові фото та відеодокази.



30-го травня на прес-конференції СБУ повідомили про проведення операції із запобігання замаху на його життя. Для цього працівникам спецслужби довелося інсценувати смерть журналіста. Сам Аркадій Бабченко також з'явився на брифінгу. Операція тривала два місяці, сам Бабченко більше місяця співпрацював з СБУ, про що знало лише дуже обмежене коло його найближчих родичів.

Так, російське слідство звинуватило чоловіка за статтею "Заклики до екстремізму в інтернеті". Спаський райсуд засудив його до двох років позбавлення волі умовно і звільнив в залі суду. Слід зазначити, що прокуратура, своєю чергою, просила для Третьякова 2 роки реального ув’язнення. До речі, в СІЗО Третьяков відсидів рік.

Також суд призначив росіянину два роки випробувального терміну і встановив заборону на участь в будь-яких громадських організаціях на той же період.

Сьогоднішнє рішення – це однозначно не кінець. Наступного тижня ми подамо скаргу на цей вирок,

– прокоментував рішення адвокат чоловіка Сергій Валіуллін.

Він також зазначив, що стосовно самого Бабченка через його допис ведеться перевірка, однак її результатів до сих пір немає.

До речі, це перший випадок у Росії, коли кримінальне провадження відкрили за репост у Telegram. В Росії ця соцмережа офіційно заборонена, у 2018 році Роскомнадзор оголосив про блокування Telegram. Попри це месенджер без збоїв продовжує працювати на території РФ, свої канали там ведуть відомі актори і політики, в тому числі – глава Чечні Рамзан Кадиров.

Додамо, що останнім часом російська влада намагається зробити більш жорсткими правила поводження для своїх громадян в мережі. Доказом цьому служать законопроект про суверенний інтернет, якому вже дали старт у Держдумі, і закони про покарання за фейки і неповагу до влади.