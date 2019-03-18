Новый уровень цензуры: Путин подписал законы о наказании за фейки и неуважение к власти

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о наказании за фейковые новости в сети и неуважение к власти. Так, ресурсы, которые будут публиковать запрещенную информацию, будут блокировать.

Подписанные Путиным законы в России уже считают новым уровнем цензуры, поскольку наказывать за любое высказанное в сети несогласие с действиями власти и отдельных ее представителей теперь могут штрафами и даже тюрьмой. Об этом информирует ряд российских СМИ.

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Доподлинно неизвестно, что именно российские политики считают оскорблением: такая информация в документе не указана. Зато есть четко описанное наказание за потенциальное преступление. За оскорбление символов российской власти предусматриваются штрафы от 30 до 300 тысяч рублей и арест на 15 суток.

А вот за публикацию ложной информации предусмотрены штрафы в размере от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Отметим, что кроме этих законов, Госдума уже дала старт так называемому закону о "суверенном интернете". Его цель состоит в том, чтобы российский сегмент интернета смог продолжить работу даже в случае, если его отключат от всемирной сети. Предполагается, что при возникновении такой угрозы управлять интернетом в России поручат Роскомнадзору.

В соцсетях до конца не верят в способность российских властей ввести "суверенный интернет". Люди убеждены, что необходимые для его введения миллиарды рублей российские власти собираются просто выбросить в воздух. Также они напуганы контролем, который может осуществлять власть с помощью этого законопроекта.