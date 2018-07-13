В России открыли уголовное дело против врача за "лайк" в "Одноклассниках"

Врач из Хабаровского края стал подозреваемым по уголовному делу об экстремизме за "лайк", который он поставил в российской соцсети "Одноклассники".

"Класс" (так в "Одноклассниках" называют "лайк" – 24 канал) человек поставил под картинкой с осуждением участия россиян в войне на Донбассе, передает Meduza.

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Из-за этого следствие подозревает его в публикации "высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности.

Прокуратура просила взять мужчину под арест, но суд оставил его на свободе. По словам адвоката подозреваемого, защита представила суду доказательства того, что его подзащитный сам не загружал картинку.

Как утверждает защитник, сделал это житель Украины.