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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В России открыли уголовное дело против врача за "лайк" в "Одноклассниках"

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В России против мужчины открыли уголовное дело, потому что он поставил "лайк" под картинкой с осуждением участия россиян в войне на Донбассе
В России против мужчины открыли уголовное дело, потому что он поставил "лайк" под картинкой с осуждением участия россиян в войне на Донбассе / Фото из открытых источников

Врач из Хабаровского края стал подозреваемым по уголовному делу об экстремизме за "лайк", который он поставил в российской соцсети "Одноклассники".

"Класс" (так в "Одноклассниках" называют "лайк" – 24 канал) человек поставил под картинкой с осуждением участия россиян в войне на Донбассе, передает Meduza.

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Из-за этого следствие подозревает его в публикации "высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности.

Прокуратура просила взять мужчину под арест, но суд оставил его на свободе. По словам адвоката подозреваемого, защита представила суду доказательства того, что его подзащитный сам не загружал картинку.

Как утверждает защитник, сделал это житель Украины.

Теги: Новости политики Новости России Война на Донбассе Интернет арест
Источник: 24 Канал
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