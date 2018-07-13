10:45
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

У Росії відкрили кримінальну справу проти лікаря через "лайк" в "Однокласниках"

911 Читать новость на русском
У Росії проти чоловіка відкрили кримінальну справу, бо він поставив "лайк" під картинкою із засудженням участі росіян у війні на Донбасі
У Росії проти чоловіка відкрили кримінальну справу, бо він поставив "лайк" під картинкою із засудженням участі росіян у війні на Донбасі / фото з відкритих джерел

Лікар із Хабарівського краю став підозрюваним у кримінальній справі про екстремізм через "лайк", який він поставив у російській соцмережі "Однокласники".

"Клас" (так в "Однокласниках" називають "лайк" – 24 канал) чоловік поставив під картинкою із засудженням участі росіян у війні на Донбасі, передає Meduza.

Читайте також: У США чоловіка можуть посадити за грати через заборгований DVD-диск: подробиці

Через це слідство підозрює його в публікації "висловлювань, направлених на приниження достоїнств групи осіб російської національності.

Прокуратура просила взяти чоловіка під арешт, але суд залишив його на свободі. За словами адвоката підозрюваного, захист надав суду докази того, що його підзахисний сам не завантажував картинку.

Як стверджує захисник, зробив це житель України.

Теги: Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі арешт Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому 4 роки "рішучих реформ" в судовій системі коштували українцям шалених грошей
сьогодні, 10:00 Чому 4 роки "рішучих реформ" в судовій системі коштували українцям шалених грошей
Олександра Дрік 88
Что нужно сделать, чтобы победить Россию?
сьогодні, 08:41 Что нужно сделать, чтобы победить Россию?
Ян Валетов 759
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1355
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії
сьогодні, 08:00 Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії
3871
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Вибори президента Росії: дані екзит-полів
 19 березня , 01:05
Це буде найгіршим жахіттям для Росії, – американський аналітик
 29 березня , 23:02
Поверненню Криму – бути: у Генштабі озвучили план дій
 6 березня , 16:56
Дуда звинуватив українців у геноциді народу Польщі
25 лютого , 21:03
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
 30 травня , 15:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук