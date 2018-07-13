У Росії відкрили кримінальну справу проти лікаря через "лайк" в "Однокласниках"

Лікар із Хабарівського краю став підозрюваним у кримінальній справі про екстремізм через "лайк", який він поставив у російській соцмережі "Однокласники".

"Клас" (так в "Однокласниках" називають "лайк" – 24 канал) чоловік поставив під картинкою із засудженням участі росіян у війні на Донбасі, передає Meduza.

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Через це слідство підозрює його в публікації "висловлювань, направлених на приниження достоїнств групи осіб російської національності.

Прокуратура просила взяти чоловіка під арешт, але суд залишив його на свободі. За словами адвоката підозрюваного, захист надав суду докази того, що його підзахисний сам не завантажував картинку.

Як стверджує захисник, зробив це житель України.