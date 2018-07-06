У США чоловіка можуть посадити за грати через заборгований DVD-диск: подробиці

Громадянину Сполучених Штатів Америки загрожує арешт у разі несплати штрафу за DVD-диск, який він не повернув вчасно у відеопрокат.

Про це інформує CBS 21.

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Зазначається, що у 2014 році американець Лонні Перрі, який тоді мешкав у місті Клермор в штаті Оклахома, взяв у прокаті диск з комедією "Третій зайвий".

Пізніше, через проблеми з житлом, чоловік переїхав у інше місто, забравши із собою DVD-диск.

У відеопрокаті кілька років намагався зв'язатися з Перрі і повернути втрачений диск, але через марні зусилля звернувся до місцевої прокуратури.

Так, цією справою зайнялися правоохоронці, які відшукали американця. На той час він перебрався у місто Талса. Йому повідомили про борг та назвали суму.

Чоловік повинен сплатити штраф у розмірі 218 доларів, з яких 44 долари отримає відеопрокат, решту – прокуратура. Якщо ж Перрі не заплатить, йому загрожує арешт.

Наразі американець не має необхідної суми, втім, просить, аби справу не доводили до арешту.

То був звичайний будний день. Я повертався з роботи, вирішив зайти у відеопрокат і взяти фільм. В той же вечір я переглянув його вдома. Я розумію, що відеопрокат робить те, що повинен. Але справу можна не доводити до арешту,

– зазначив боржник.