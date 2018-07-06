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22:57, 6 июля
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В США мужчину могут посадить за решетку за невозвращённый вовремя DVD-диск: подробности

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Гражданину США грозит арест в случае неуплаты штрафа за DVD-диск
Гражданину США грозит арест в случае неуплаты штрафа за DVD-диск / Фото из открытых источников

Гражданину США грозит арест в случае неуплаты штрафа за DVD-диск, который он не вернул вовремя в видеопрокат.

Об этом сообщает CBS 21.

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Отмечается, что в 2014 году американец Лонни Перри, который тогда жил в городе Клермор в штате Оклахома, взял в прокате диск с комедией "Третий лишний".

Позже, из-за проблем с жильем, человек переехал в другой город, забрав с собой DVD.

В видеопрокате несколько лет пытался связаться с Перри и вернуть потерянный диск, но из-за тщетности усилий обратились в местную прокуратуру.

Так, этим делом занялись правоохранители, которые нашли американца. К тому времени он перебрался в город Талса. Ему сообщили о долге и назвали сумму.

Мужчина должен заплатить штраф в размере 218 долларов, из которых 44 доллара получит видеопрокат, остальные – прокуратура. Если же Перри не заплатит, ему грозит арест.

Сейчас американец не имеет необходимой суммы, впрочем, просит, чтобы дело не доводили до ареста.

Это был обычный будний день. Я возвращался с работы, решил зайти в видеопрокат и взять фильм. В тот же вечер я пересмотрел его дома. Я понимаю, что видеопрокат делает то, что должен. Но дело можно не доводить до ареста,
– отметил должник.

Теги: Новости США Кино Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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