В России отреагировали на газовую директиву ЕС против "Северного потока-2"

Министр энергетики России Александр Новак считает, что новая редакция газовой директивы ЕС, скорее всего, не повлияет на реализацию "Северного потока-2".

Новак сказал, что еще не завершены все процедуры по принятию газовой директивы, пишет ТАСС.

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Он считает, что нужно дождаться прохождения всех законодательных процедур.

Исходя из того проекта, который рассматривался, можно отметить, что проект ( "Северный поток – 2" – ред. 24 канал) будет реализовываться и в рамках этого нового законодательства. Эти требования законодательства будут выполняться,

– добавил Новак.

Министр отметил, что "сейчас можно говорить об общих параметрах, заложенных в директиве, исходя из того, что там прописано, это не должно стать ограничением для реализации этого проекта".

Накануне Европарламент утвердил газовую директиву против "Северного потока-2". Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.

Что предусматривают изменения в газовой директиве? Они предусматривают распространение действия газовой директивы на газопроводы из третьих стран только на те секции, которые расположены на территории страны, где труба подключается к газотранспортной системе Евросоюза. В ситуации с "Северным потоком-2" это означает, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии – Германия. То есть, Газпром не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

К слову, дочерняя компания российского Газпрома, которая занимается строительством морского газопровода в обход Украины "Северного потока-2" изучает возможность уклониться от новой европейской газовой директивы.

Чем грозит решение Газпрома? Если новую дочернюю компанию создадут и передадут ей последние 50 километров морского газопровода, предшествующих выходу труб на берег Германии, то европейская газовая директива не сможет распространяться на весь "Северный поток-2", а сам Газпром сможет сохранить полный контроль над трубопроводом.

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиарда кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.



Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.