В России планируют объявить полное игнорирование власти и границ Украины

В Государственной думе России планируют поднять вопрос о расторжении базового договора о сотрудничестве с Украиной. Этот документ, в частности, предполагает экономическую интеграцию и запрещает сторонам участвовать в договорах, направленных друг против друга. Если одна из сторон из него выйдет, то, таким образом, она автоматически перестает признавать руководство и границы другой.

Инициатором такого шага выступила ЛДПР, которую возглавляет опальный Владимир Жириновский, передает агентство "РИА Новости".

Читайте также: Российские пропагандисты удалили из списка победителей Канн украинский фильм о Донбассе

"Мы будем снова в Государственной думе поднимать вопрос, что необходимо разрывать нам договор о мире, дружбе и сотрудничестве, потому что ни один пункт не выполняется за четыре года", – заявил представитель политсилы Александр Шерин, который является заместителем председателя оборонного комитета Госдумы.

Как отметил политик, 25 декабря 2018 года этот договор должен быть пролонгирован автоматически еще на десять лет, если ни одна из сторон за шесть месяцев до этого не объявит о выходе.

"Вот 25 июня будет шесть месяцев, последний срок, когда мы можем официально объявить на уровне президента России. Нам необходимо заявлять в письменном виде, уведомлять украинскую сторону", – добавил парламентарий.

Кроме того, Шерин отметил, что после выхода из договора Россия автоматически перестает признавать руководство и границы Украины.

Напомним, 12 апреля на безопасностном форуме Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ и анонсировал, что внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с РФ.



Уже 20 мая украинский президент сообщил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, которые были подписаны в рамках СНГ, и выйдет из тех, которые противоречат национальным интересам страны. А 22 мая на сайте украинского лидера был опубликован указ "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Что такое Договор о сотрудничестве между Украиной и Россией?Его подписали в 1997 году. Документ предусматривает стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".