У Росії планують оголосити повне ігнорування влади та кордонів України

У Державній думі Росії планують підняти питання про розірвання базового договору щодо співпраці з Україною. Цей документ, зокрема, передбачає економічну інтеграцію та забороняє сторонам брати участь у договорах, спрямованих один проти одного. Якщо одна зі сторін з нього вийде, то, таким чином, вона автоматично перестає визнавати керівництво та кордони іншої.

Ініціатором такого кроку виступила ЛДПР, яку очолює опальний Володимир Жиріновський, передає агенція "РИА Новости".

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"Ми будемо знову у Державній думі піднімати питання, що необхідно розривати нам договір про мир, дружбу та співробітництво, тому що жоден пункт не виконується за чотири роки", – заявив представник політсили Олександр Шерін, який є заступником голови оборонного комітету Держдуми.

Як зауважив політик, 25 грудня 2018 року цей договір має бути пролонговано автоматично ще на десять років, якщо жодна зі сторін за шість місяців до цього не оголосить про вихід.

"Ось 25 червня буде шість місяців, останній термін, коли ми можемо офіційно оголосити на рівні президента Росії. Нам необхідно заявляти в письмовому вигляді, повідомляти українську сторону", – додав парламентар.

Крім того, Шерін наголосив, що після виходу з договору Росія автоматично перестає визнавати керівництво та кордони України.

Нагадаємо, 12 квітня на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД та анонсував, що внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з РФ.



Вже 20 травня український президент сповістив, що Україна проведе ревізію всіх міжнародних договорів, які були підписаними у рамках СНД, і вийде з тих, які суперечать національним інтересам країни. А 22 травня на сайті українського лідера було опубліковано указ "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав".

Що таке Договір про співробітництво між Україною та Росією? Його країни підписали у 1997 році. Документ передбачає стратегічне партнерство "на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, незастосування сили або загрози силою, включно з економічними та іншими способами тиску".