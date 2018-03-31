В России похоронили Мавроди: фото и видео с похорон
В субботу, 31 марта, в Москве на Троекуровском кладбище похоронили основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди. Похоронили мужчину в закрытом гробу.
Об этом сообщают российские СМИ.
Напомним, что Сергей Мавроди умер 26 апреля в возрасте 62 лет, вероятно, от сердечного приступа.
Отметим, что на похороны Мавроди пришли 16 человек. Кем именно приходятся эти люди умершему основателю "МММ" – не сообщается.
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Фото с похорон Мавроди
Перед похоронами тело Мавроди находилось в московском морге, однако его никто не хотел забирать. Адвокат основателя "МММ" рассказывал, что у Мавроди остался родной брат, однако между мужчинами были плохие отношения, поэтому он отказался забирать из морга тело умершего.
К слову, ранее сообщалось, что за похороны Мавроди заплатят участники второй пирамиды "МММ", созданной ее учредителем в 2011 году.
Смотрите видео с похорон Сергея Мавроди: