У Росії поховали Мавроді: фото і відео з похорону

У суботу, 31 березня, у Москві на Троєкуровському кладовищі поховали засновника фінансової піраміди "МММ" Сергія Мавроді. Поховали чоловіка у закритій труні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, що Сергій Мавроді помер 26 березня у віці 62 роки, ймовірно, від серцевого нападу.

Зазначимо, що на похорон Мавроді прийшли 16 людей. Ким саме доводяться ці люди померлому засновнику "МММ" – не повідомляється.

Читайте також: Помер Сергій Мавроді: що відомо про засновника "МММ"



Фото з похорону Мавроді

Перед похороном тіло Мавроді 4 перебувало у московському морзі, проте його ніхто не хотів забрати. Адвокат засновника "МММ" розповідав, що у Мавроді залишився рідний брат, проте між чоловіками були погані стосунки, тож той відмовився забирати із моргу тіло померлого.

До слова, раніше повідомлялося, що за похорон Мавроді заплатять учасники другої піраміди "МММ", створеної її засновником у 2011 році.

Дивіться відео з похорону Сергія Мавроді: