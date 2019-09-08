В России предлагают соглашение, прекращающее уголовное преследование россиян и украинцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

"Конечно же целесообразно в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", – процитировала Москалькова ее пресс-служба.

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Она добавила, что, несмотря на возвращение 7 сентября 35 российских граждан из Украины (оговоримся, что только часть из этих лиц являются гражданами РФ), "в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на родину, поэтому так важно продолжать работу".

"Считаю, что сегодняшний большой шаг по возвращению граждан России и Украины домой должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на востоке Украины", – сказала Москалькова.

Что известно об обмене пленными?

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен содержащимися лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России человек и 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Освобожденных украинцев очень трогательно встречало в аэропорту "Борисполь" большое количество людей: президент, журналисты, родные и друзья.



В то же время выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в том числе известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. В аэропорту Москвы было почти пусто. Список людей, которых выдали России, читайте по ссылке.

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