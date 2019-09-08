10:06
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      В России предлагают соглашение, прекращающее уголовное преследование россиян и украинцев

      165 Читати новину українською
      Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение, которое прекратит уголовное преследование россиян и украинцев
      Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение, которое прекратит уголовное преследование россиян и украинцев / 24 канал

      Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

      "Конечно же целесообразно в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", – процитировала Москалькова ее пресс-служба.

      Читайте также: Украина обсудит с Россией обмен 200 на 70 пленных, – российские СМИ

      Она добавила, что, несмотря на возвращение 7 сентября 35 российских граждан из Украины (оговоримся, что только часть из этих лиц являются гражданами РФ), "в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на родину, поэтому так важно продолжать работу".

      "Считаю, что сегодняшний большой шаг по возвращению граждан России и Украины домой должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на востоке Украины", – сказала Москалькова.

      Что известно об обмене пленными?
      7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен содержащимися лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России человек и 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Освобожденных украинцев очень трогательно встречало в аэропорту "Борисполь" большое количество людей: президент, журналисты, родные и друзья.

      В то же время выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в том числе известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. В аэропорту Москвы было почти пусто. Список людей, которых выдали России, читайте по ссылке.

       Узнайте, что делал Путин в день обмена пленными

      звільнені з полону українці імена список хто повернувся додому

      звільнені з полону моряки імені список українські моряки повернулися додому

      blog_ava
      Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      сегодня
      4591
      Теги: Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости Украины Татьяна Москалькова Украина – Россия Новости политики Заложники
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України
      сегодня , 08:40 Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України
      Все про екологію 643
      Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно
      сегодня , 08:39 Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно
      15476
      Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия
      7 сентября , 22:12 Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия
      Євгенія Мазур 1310
      На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      7 сентября , 22:00 На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      Анастасія Григорова 1219
      Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
      7 сентября , 21:06 Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
      1575
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук