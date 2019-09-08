У Росії пропонують угоду, яка припинятиме кримінальне переслідування росіян і українців

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова запропонувала укласти угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

"Звісно ж доцільно в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яке в тому числі могло б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", – процитувала Москалькову її пресслужба.

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Вона додала, що, незважаючи на повернення 7 вересня 35 російських громадян з України (зауважимо, що лише частина з цих осіб є громадянами РФ), "в місцях примусового утримання в Україні залишається ще чимало громадян Росії, які потребують допомоги, захисту їх прав та хочуть повернутися на батьківщину, тому важливо продовжувати роботу".

"Вважаю, що сьогоднішній великий крок по поверненню громадян Росії і України додому повинен стати частиною системної програми дій по деескалації конфлікту, нормалізації відносин між Росією і Україною, а також стабілізацією ситуації на сході України", – сказала Москалькова.

Що відомо про обмін полоненими? 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії осіб і 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Звільнених українців дуже зворушливо зустрічала в аеропорту "Бориспіль" велика кількість людей: президент, журналісти, рідні та друзі.



Водночас виданих Росії осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема відомі Дмитро Кисельов та Ольга Скабеєва. В аеропорту Москви було майже порожньо. Список людей, яких видали Росії, читайте за посиланням.

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