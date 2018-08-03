В России придумали еще одних "ихтамнетов"

В МИД России утверждают, что на территории Центральной Африканской Республики российские специалисты не участвуют ни в каких военных действиях, а основной их задачей является обучение местных военных навыков обращения с вооружением и техническими средствами, которые Кремль поставлял в эту страну.

Такое заявление сделала так называемый официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает информационное агентство "Интерфакс".

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По ее словам, "российские специалисты направляются в эту страну на совершенно законном основании, в частности по предложению президента этого государства для оказания помощи в подготовке центральноафриканских военнослужащих".

"Основной задачей россиян является обучение местных военных навыков обращения с вооружением и техническими средствами, поставки которого осуществило в ЦАР министерство обороны РФ на безвозмездной основе в конце января – начале февраля 2018", – отметила "дипломатка".

В то же время она подчеркнула, что "оружие поставлялось со строгим соблюдением норм международного права: в установленном порядке было получено разрешение комитета СБ ООН".

"Прием, транспортировка, обеспечение безопасности и размещение российского вооружения на складах Банги осуществлялось во взаимодействии с миссией ООН по стабилизации в ЦАР и с участием наблюдателей от европейской военно-тренировочной миссии и Службы ООН по разминированию", – убеждает Захарова.

Кроме того, она отметила, шо пока в ЦАР работают 175 российских инструкторов: пять военных и 170 гражданских.

Российское вооружение и инструктора направлялись в ЦАР в период острой фазы военно-политического кризиса для оказания содействия местным властям в решении насущных задач реформирования сектора безопасности и повышения боеспособности ее военнослужащих,

– добавила официальный представитель МИД РФ.

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Правда, как подчеркнула Захарова, "российские специалисты не принимают какого-либо участия в боевых действиях на территории ЦАР, а круг их обязанностей ограничивается только подготовкой военнослужащих".

Также она сообщила, что сейчас актуализируется договорная база сотрудничества России и ЦАР в военной сфере, готовится проект соответствующего соглашения.

Напомним, ранее СМИ писали, что в ЦАР действует российская частная военная компания "Вагнера". Отмечалось, что здесь они появились в начале 2018 года. К слову, российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев прилетели сюда, чтобы снять фильм про этих наемников. Впоследствии представители СМИ были убиты.



Также "вагнеровцы" "засветились" в Южном Судане.