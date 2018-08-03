У Росії придумали ще одних "ихтамнетов"

У МЗС Росії стверджують, що на території Центральної Африканської Республіки російські фахівці не беруть участь у жодних військових діях, а основним їхнім завданням є навчання місцевих військових навичок поводження з озброєнням та технічними засобами, які Кремль постачав у цю країну.

Таку заяву зробила так званий офіційний представник відомства Марія Захарова, передає інформаційна агенція "Інтерфакс".

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За її словами, "російські спеціалісти направляються до цієї країни на абсолютно законній підставі, зокрема за пропозицією президента цієї держави для надання допомоги у підготовці центральноафриканських військовослужбовців".

"Основним завданням росіян є навчання місцевих військових навичок поводження з озброєнням та технічними засобами, поставки якого здійснило у ЦАР міністерство оборони РФ на безоплатній основі наприкінці січня – на початку лютого 2018 року", – зауважила "дипломатка".

Водночас вона підкреслила, що "зброя постачалася із суворим дотриманням норм міжнародного права: в установленому порядку було отримано дозвіл комітету РБ ООН".

"Приймання, транспортування, забезпечення безпеки та розміщення російського озброєння на складах Бангі здійснювалося у взаємодії з місією ООН зі стабілізації в ЦАР і за участю спостерігачів від європейської військово-тренувальної місії та Служби ООН з питань розмінування", – переконує Захарова.

Крім того вона зазначила, шо наразі у ЦАР працюють 175 російських інструкторів: п'ять військових і 170 цивільних.

Російське озброєння та інструктори направлялись у ЦАР в період гострої фази військово-політичної кризи для надання сприяння місцевій владі у вирішенні нагальних завдань реформування сектору безпеки та підвищення боєздатності її військовослужбовців,

– додала офіційний представник МЗС РФ.

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Щоправда, як підкреслила Захарова, "російські фахівці не приймають будь-якої участі в бойових діях на території ЦАР, а коло їхніх обов'язків обмежується тільки підготовкою військовослужбовців".

Також вона повідомила, що зараз актуалізується договірна база співробітництва Росії та ЦАР у військовій сфері, готується проект відповідної угоди.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що у ЦАР діє російська приватна військова компанія "Вагнера". Зазначалося, що тут вони з’явилися на початку 2018 року. До слова, російські журналісти Орхан Джемаль, Кирило Радченко та Олександр Расторгуєв прилетіли сюди, аби зняти фільм про цих найманців. Згодом представників ЗМІ було убито.



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