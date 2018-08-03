Чим діяльність Путіна в Африці загрожує Україні та Європі

Центральноафриканська республіка практично перетворюється на російську колонію, як Сирія. У Сирії росіяни придушили опір повстанців і віддали країну диктатору Башару Асаду. Зараз те ж саме відбувається в ЦАР.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" заявив міжнародний оглядач Іван Яковина.

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У ЦАР діє 14 повстанських угруповань, уряд контролює лише 20% території. Але за допомогою кишенькової армії Путіна – ПВК "Вагнера" – ​​місцевий диктатор Фостен Арканжи Туадера цілком може розправитися з опонентами, припускає журналіст. У процесі той подарує свою країну Москві, якій потрібні місцеві алмази, золото і уран.

Та Центральноафриканська республіка – не єдина, яка приваблює Кремль.

Мозамбік – країна на південному сході Африки, недалеко від Мадакаскара. Там росіяни влаштовують собі базу матеріально-технічного забезпечення для військово-морського флоту. По суті, у них буде військово-морська база в Індійському океані.

В Джібуті на Африканському розі росіяни збираються побудувати невелику військову базу поруч з китайською. Але Джібуті – це окрема історія. Майже весь бюджет цієї країни – це гроші за оренду її території іноземними військовими базами,

– зазначив експерт.

Росіяни нарощують військову співпрацю і з Демократичною Республікою Конго. Ця країна теж багата на корисні копалини і теж перебуває в стані постійної війни всіх проти всіх. Крім того, у фокусі РФ і Південний Судан.

Але найцікавіше, запевняє Яковина, – це Лівія. Там Росія підтримує польового командира – генерала Халіфа Хафтара. Ця людина близька до того, щоб встановити свій контроль над усією країною. Якщо вийде, то Москва отримає неймовірно важливий важіль тиску вже не на Африку, а на Європу.

Справа у тому, що з Лівії до Італії, Іспанії, Греції та Франції постійно йдуть морські каравани африканських біженців. Якщо Москва отримає можливість регулювати цей потік, то Європа потрапить у пряму залежність від Кремля. Він зможе шантажувати європейців відкриттям греблі, яка стримує міграційні потоки з Африки. А це вже пряма загроза інтересам України. І нам треба про це знати,

– наголосив журналіст.

Важливо ще й те, що зараз Росію і Китай в Африці ніхто не стримує. Європейці і американці як вогню бояться звинувачень у новому колоніалізмі. Крім того, уряди західних країн відмовляються співпрацювати з африканськими диктаторами, щоб не нарватися на критику всередині власних країн.

"Африка стала токсичною. Та й самі ці диктатори не хочуть вислуховувати європейські лекції про права людини і верховенство права. Тому туди залазять тільки негидливі росіяни і китайці. Вони не соромляться катувати і вбивати людей пачками, та й байками про демократію тубільців не годують", – додав міжнародний оглядач.

Відео повного випуску "Безумного мира" за 3 серпня 2018