В России придумали, как проще выдавать паспорта на оккупированных территориях

Кремль придумал сценарий, как предоставлять жителям оккупированных территорий российские паспорта по упрощенной процедуре. Однако для реализации этого плана необходимо дождаться соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что такой порядок предоставления гражданства украинцам, которые проживают на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей, будет происходить после проведения второго тура выборов в Украине, передает РБК.

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Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов?

Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта. Однако желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, только силовики будут получать паспорта на месте.

Сколько готовился сценарий выдачи российских паспортов?

Слухи о возможной выдаче российских паспортов в непризнанных республиках распространяются ежегодно. Однако в 2019 году об этом открыто заговорили российские официальные лица и некоторые деятели непризнанных республик.

В середине февраля 2019 года депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что согласно подписанному президентом закону жители Донбасса смогут в упрощенном порядке получить российское гражданство.

Зачем России паспортизация Донбасса?

Паспортизация Донбасса может быть инструментом влияния России на Украину в зависимости от итогов президентских выборов. Экс-секретарь Совбеза "ДНР" и основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что бланки уже изготовили и поставили задачу подготовить базы данных.

Политолог Вадим Самодуров отмечает, что тема паспортизации Донбасса поднималась неоднократно и без этого слова поддержки от России "выглядят половинчато и нерешительно". По его мнению, паспортизация является скорее рабочим сценарием Кремля в случае кризисного развития событий в регионе.

Упрощенное получение гражданства России для украинцев – пропагандистский шаг, как для внутреннего потребления, так и для украинцев, ориентированных на РФ. Кремль показывает так называемые "неразрывные" связи славянских народов и "искусственный" характер военного конфликта. Это еще один козырь для пророссийских кандидатов и политсил, которые будут спекулировать на теме плохого "мира",

– подчеркивает глава ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят принять закон, который предусматривает упрощение получения российского гражданства для людей, "которые проживают в странах, где происходят вооруженные конфликты и смена политического режима".