В России разбился образец новейшего боевого истребителя, вероятно, из-за неисправности

Первый серийный образец новейшего боевого истребителя пятого поколения Су-57, который должны были передать российским военным, разбился. Вероятной причиной аварии является техническая неисправность. Еще одна версия – человеческий фактор.

Пилот катапультировался и выжил. В результате аварии никто не пострадал, сообщает издание DW.

К слову: ВСУ получат модернизированный военный самолет Ил-76МД: фото

Техническая неисправность или человеческий фактор являются ключевыми версиями причин трагедии. Погодные условия были благоприятными для полетов.

Су-57 – истребитель пятого поколения

Уже в ближайшее время Министерство обороны России должно получить первый серийный самолет Су-57. Его стоимость составляет более 2 миллиардов рублей или почти 30 миллионов долларов.

До 2028 года воздушно-космические силы России должны получить 76 таких истребителей. Их уже дважды испытывали в условиях боевых действий в Сирии. В российской армии он должен заменить Су-27.



Самолет пятого поколения Су-57