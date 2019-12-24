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      В России разбился образец новейшего боевого истребителя, вероятно, из-за неисправности

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      В России во время испытания разбился самолет пятого поколения Су-57 / utro.ru

      Первый серийный образец новейшего боевого истребителя пятого поколения Су-57, который должны были передать российским военным, разбился. Вероятной причиной аварии является техническая неисправность. Еще одна версия – человеческий фактор.

      Пилот катапультировался и выжил. В результате аварии никто не пострадал, сообщает издание DW.

      К слову: ВСУ получат модернизированный военный самолет Ил-76МД: фото

      Техническая неисправность или человеческий фактор являются ключевыми версиями причин трагедии. Погодные условия были благоприятными для полетов.

      Су-57 – истребитель пятого поколения

      Уже в ближайшее время Министерство обороны России должно получить первый серийный самолет Су-57. Его стоимость составляет более 2 миллиардов рублей или почти 30 миллионов долларов.

      До 2028 года воздушно-космические силы России должны получить 76 таких истребителей. Их уже дважды испытывали в условиях боевых действий в Сирии. В российской армии он должен заменить Су-27.


      Самолет пятого поколения Су-57

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Аварии и ДТП авиация
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