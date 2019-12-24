В России разбился образец новейшего боевого истребителя, вероятно, из-за неисправности
Первый серийный образец новейшего боевого истребителя пятого поколения Су-57, который должны были передать российским военным, разбился. Вероятной причиной аварии является техническая неисправность. Еще одна версия – человеческий фактор.
Пилот катапультировался и выжил. В результате аварии никто не пострадал, сообщает издание DW.
К слову: ВСУ получат модернизированный военный самолет Ил-76МД: фото
Техническая неисправность или человеческий фактор являются ключевыми версиями причин трагедии. Погодные условия были благоприятными для полетов.
Су-57 – истребитель пятого поколения
Уже в ближайшее время Министерство обороны России должно получить первый серийный самолет Су-57. Его стоимость составляет более 2 миллиардов рублей или почти 30 миллионов долларов.
До 2028 года воздушно-космические силы России должны получить 76 таких истребителей. Их уже дважды испытывали в условиях боевых действий в Сирии. В российской армии он должен заменить Су-27.
Самолет пятого поколения Су-57