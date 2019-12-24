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      У Росії розбився зразок найновішого бойового винищувача, імовірно, через несправність

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      У Росії під час випробування розбився літак п'ятого покоління Су-57 / utro.ru

      Перший серійний зразок найновішого бойового винищувача п'ятого покоління Су-57, який мали передати російським військовим, розбився. Імовірною причиною аварії є технічна несправність. Ще одна версія – людський фактор.

      Пілот катапультувався і вижив. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, повідомляє видання DW.

      До слова: ЗСУ отримають другий за рік військовий літак Іл-76МД: фото

      Технічна несправність або людський фактор є ключовими версіями причин трагедії. Погодні умови були сприятливими для польотів.

      Су-57 – винищувач п'ятого покоління

      Вже найближчим часом Міністерство оборони Росії мало б отримати перший серійний літак Су-57. Його вартість становить понад 2 мільярди рублів або майже 30 мільйонів доларів.

      До 2028 року повітряно-космічні сили Росії мають отримати 76 таких винищувачів. Їх уже двічі випробовували в умовах бойових дій у Сирії. У російському війську він має замінити Су-27.


      Літак п'ятого покоління Су-57

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії авіація Аварії та ДТП
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