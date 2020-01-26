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      В России разработчику космического корабля "Буран" предложили должность уборщика

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      Сергей Романов – один из разработчиков "Бурана" / Коллаж 24 канала

      Ценные кадры в России по-особенному "ценят". Так, в корпорации "Энергия" конструктору космического корабля "Буран" предложили ряд должностей низкого уровня. Среди них – должность уборщика.

      Руководство корпорации предложило такую должность Сергею Романову – первому заместителю главного конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом сообщает российское агентство РБК со ссылкой на копию приказа от 13 января 2020 года.

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      Дело в том, что руководство компании сократило предыдущую должность Романова и предложило ему альтернативные. Приказ о сокращении Романову вручили только 13 января 2020 года. Через два месяца он должен покинуть корпорацию.

      Среди других позиций, которые предложили Романову, также инженер, ведущий научный сотрудник, а также уборщик производственных и служебных помещений.

      Документ россиянин не подписал и воздержался от комментариев.

      Что известно о космическом корабле "Буран"?
      Это первый советский орбитальный корабль многоразового использования.

      Был предназначен для решения ряда оборонных задач: выведения на орбиту вокруг Земли различных космических объектов и их обслуживания и тому подобное. Кроме того, "Буран" приспособлен для освоения оборудования и технологий космического производства и доставки продукции на Землю, выполнения других грузопассажирских перевозок по маршруту Земля – космос – Земля.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Курьезные новости
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