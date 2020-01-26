У Росії розробнику космічного корабля "Буран" запропонували посаду прибиральника

Цінні кадри у Росії по-особливому "цінують". Так, у корпорації "Енергія" конструктору космічного корабля "Буран" запропонували низку посад низького рівня. Серед них – посаду прибиральника.

Керівництво корпорації запропонувало таку посаду Сергію Романову – першому заступнику головного конструктора Ракетно-космічної корпорації "Енергія". Про це повідомляють російське агентство РБК з посиланням на копію наказу від 13 січня 2020 року.

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Річ у тім, що керівництво компанії скоротило попередню посаду Романова і запропонувало йому альтернативні. Наказ про скорочення Романову вручили тільки 13 січня 2020 року. Через два місяці він повинен покинути корпорацію.

Серед інших позицій, які запропонували Романову, також є інженер, провідний науковий співробітник, а також прибиральник виробничих і службових приміщень.

Документ росіянин не підписав та утримався від коментарів.

Що відомо про космічний корабель "Буран"? Це перший радянський орбітальний корабель багаторазового використання.



Був призначений для вирішення низки оборонних завдань: виведення на орбіту навколо Землі різних космічних об'єктів і їхнього обслуговування тощо. Крім того, "Буран" пристосований для освоєння устаткування і технологій космічного виробництва і доставки продукції на Землю, виконання інших вантажно-пасажирських перевезень за маршрутом Земля – космос – Земля.