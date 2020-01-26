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      У Росії розробнику космічного корабля "Буран" запропонували посаду прибиральника

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      Сергій Романов – один із розробників "Бурану" / колаж 24 каналу

      Цінні кадри у Росії по-особливому "цінують". Так, у корпорації "Енергія" конструктору космічного корабля "Буран" запропонували низку посад низького рівня. Серед них – посаду прибиральника.

      Керівництво корпорації запропонувало таку посаду Сергію Романову – першому заступнику головного конструктора Ракетно-космічної корпорації "Енергія". Про це повідомляють російське агентство РБК з посиланням на копію наказу від 13 січня 2020 року.

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      Річ у тім, що керівництво компанії скоротило попередню посаду Романова і запропонувало йому альтернативні. Наказ про скорочення Романову вручили тільки 13 січня 2020 року. Через два місяці він повинен покинути корпорацію.

      Серед інших позицій, які запропонували Романову, також є інженер, провідний науковий співробітник, а також прибиральник виробничих і службових приміщень.

      Документ росіянин не підписав та утримався від коментарів.

      Що відомо про космічний корабель "Буран"? Це перший радянський орбітальний корабель багаторазового використання.

      Був призначений для вирішення низки оборонних завдань: виведення на орбіту навколо Землі різних космічних об'єктів і їхнього обслуговування тощо. Крім того, "Буран" пристосований для освоєння устаткування і технологій космічного виробництва і доставки продукції на Землю, виконання інших вантажно-пасажирських перевезень за маршрутом Земля – космос – Земля.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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