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      У Росії губернатор змусив пожежника підстрибувати за ключами від нової службової машини: відео

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      Губернатор Чувашії Михайло Ігнатьєв / скріншот

      У Росії губернатор Чувашії Михайло Ігнатьєв змусив співробітника МНС підстрибувати за ключами від службових машин на церемонії вручення нової техніки.

      У пресслужбі глави Чувашії назвали це "добрим жартом" і заявили, що Ігнатьєв знайомий з цим офіцером. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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      Водночас, чиновника розкритикували у соцмережах. Також негативно відреагували на інцидент і у Москві. Глава МНС Росії Євген Зінич заявив, що "керівнику такого високого рангу неприпустимо вести себе подібним чином".

      Дивіться відео як глава Чувашії глузує з пожежника:

      Відзначимо, що Ігнатьєв став "героєм" російських новин вдруге за тиждень. 18 січня, виступаючи на заході на честь Дня друку, він заявив, що треба "мочити" журналістів і блогерів, які критикують владу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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