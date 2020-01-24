У Росії губернатор змусив пожежника підстрибувати за ключами від нової службової машини: відео
У Росії губернатор Чувашії Михайло Ігнатьєв змусив співробітника МНС підстрибувати за ключами від службових машин на церемонії вручення нової техніки.
У пресслужбі глави Чувашії назвали це "добрим жартом" і заявили, що Ігнатьєв знайомий з цим офіцером. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Водночас, чиновника розкритикували у соцмережах. Також негативно відреагували на інцидент і у Москві. Глава МНС Росії Євген Зінич заявив, що "керівнику такого високого рангу неприпустимо вести себе подібним чином".
Дивіться відео як глава Чувашії глузує з пожежника:
Відзначимо, що Ігнатьєв став "героєм" російських новин вдруге за тиждень. 18 січня, виступаючи на заході на честь Дня друку, він заявив, що треба "мочити" журналістів і блогерів, які критикують владу.