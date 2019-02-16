В России рухнула очередная многоэтажка: под завалами университета ищут студентов – видео

В Санкт-Петербурге обрушились перекрытия на трех этажах в Университете информационных технологий, механики и оптики. Из здания уже эвакуировали 81 человека, спасатели продолжают искать пострадавших под завалами.

Сейчас об их точном количестве и состоянии ничего неизвестно, говорится на российском сайте ТАСС.

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Люди, которые находились в здании, сняли видео, на котором видно момент обвала крыши.

Санкт-Петербург. Момент обрушения перекрытия в ИТМО. pic.twitter.com/JT9vxEG9z0 — Хуёвый Москаль (@bad_moskal) 16 лютого 2019 р.

Причиной обвала считают нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Поскольку во время строительства произошло обрушение перекрытий в доме.

Катастрофа произошла во время проведения факультативного занятия.

Очевидец происшествия рассказал, как обрушилось перекрытие университета: видеокомментарий

На месте работают более 50 человек и 14 единиц техники, также к месту происшествия выехали машины скорой помощи.

Отметим, что 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел. А около месяца назад в России в результате взрыва обвалились два этажа девятиэтажного дома.