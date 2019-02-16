19:18
16 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как бессмертный Путин травмировался. Гей-атаки на Чечню
      Вєсті Кремля
      21:26, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, сегодня
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В России рухнула очередная многоэтажка: под завалами университета ищут студентов – видео

      194 Читати новину українською
      В России обвалилась очередная многоэтажка
      В России обвалилась очередная многоэтажка / ТАСС

      В Санкт-Петербурге обрушились перекрытия на трех этажах в Университете информационных технологий, механики и оптики. Из здания уже эвакуировали 81 человека, спасатели продолжают искать пострадавших под завалами.

      Сейчас об их точном количестве и состоянии ничего неизвестно, говорится на российском сайте ТАСС.

      Читайте также: Пьяные российские военные "уничтожили" сгоревший танк

      Люди, которые находились в здании, сняли видео, на котором видно момент обвала крыши.

      Причиной обвала считают нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Поскольку во время строительства произошло обрушение перекрытий в доме.

      Катастрофа произошла во время проведения факультативного занятия.

      Очевидец происшествия рассказал, как обрушилось перекрытие университета: видеокомментарий

      На месте работают более 50 человек и 14 единиц техники, также к месту происшествия выехали машины скорой помощи.

      Отметим, что 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел. А около месяца назад в России в результате взрыва обвалились два этажа девятиэтажного дома.

      blog_ava
      Пророссийские боевики пригнали 33 танка на оккупированный Донбасс
      сегодня
      562
      Теги: Новости России
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Беларусь и демократия – разные полюса
      сегодня , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 151
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      сегодня , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 749
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      сегодня , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 188
      Всі кандидати в президенти – у виграші
      сегодня , 12:00 Всі кандидати в президенти – у виграші
      Артем Овдієнко 787
      Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      сегодня , 09:00 Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      Віталій Шабунін 259
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Можем хоть завтра, – Лукашенко заявил о вероятном объединении России и Беларуси
       15 февраля , 18:07
      Последняя встреча: Обама и Путин пообщались 4 минуты
       20 ноября 2016 , 21:23
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук