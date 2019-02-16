У Росії обвалилася чергова багатоповерхівка: під завалами університету шукають студентів – відео

У Санкт-Петербурзі обвалилося перекриття на трьох поверхах в Університеті інформаційних технологій, механіки і оптики. З будівлі вже евакуювали 81 людину, рятувальники продовжують шукати потерпілих під завалами.

Наразі про їх точну кількість та стан нічого невідомо, йдеться на російському сайті ТАСС. Проте у соцмережах запевняють, що шукають близько 20 студентів.

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Люди, які знаходилися в будівлі, зняли відео, на якому видно момент обвалу криші.

Санкт-Петербург. Момент обрушения перекрытия в ИТМО. pic.twitter.com/JT9vxEG9z0 — Хуёвый Москаль (@bad_moskal) 16 лютого 2019 р.

Причиною інциденту вважають порушення технічних вимог при проведенні ремонтних робіт. Оскільки під час будівництва сталося обвалення перекриттів у будинку.

Катастрофа сталася під час проведення факультативного заняття.

Очевидець події розповів, як обвалилося перекриття університету: відеокоментар

На місці працюють більше 50 чоловік і 14 одиниць техніки, також до місця події виїхали машини швидкої допомоги.

Зазначимо, що 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. А близько місяця тому у Росії внаслідок вибуху обвалилось два поверхи дев’ятиповерхового будинку.