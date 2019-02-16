У Росії обвалилася чергова багатоповерхівка: під завалами університету шукають студентів – відео
У Санкт-Петербурзі обвалилося перекриття на трьох поверхах в Університеті інформаційних технологій, механіки і оптики. З будівлі вже евакуювали 81 людину, рятувальники продовжують шукати потерпілих під завалами.
Наразі про їх точну кількість та стан нічого невідомо, йдеться на російському сайті ТАСС. Проте у соцмережах запевняють, що шукають близько 20 студентів.
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Люди, які знаходилися в будівлі, зняли відео, на якому видно момент обвалу криші.
Причиною інциденту вважають порушення технічних вимог при проведенні ремонтних робіт. Оскільки під час будівництва сталося обвалення перекриттів у будинку.
Катастрофа сталася під час проведення факультативного заняття.
Очевидець події розповів, як обвалилося перекриття університету: відеокоментар
На місці працюють більше 50 чоловік і 14 одиниць техніки, також до місця події виїхали машини швидкої допомоги.
Зазначимо, що 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. А близько місяця тому у Росії внаслідок вибуху обвалилось два поверхи дев’ятиповерхового будинку.
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