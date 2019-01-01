01:21
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В России самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира, который нокаутировал стюардессу

      494 Читати новину українською
      В России самолет совершил экстренную посадку из-за пьяного пассажира, который нокаутировал стюардессу
      В России самолет совершил экстренную посадку из-за пьяного пассажира, который нокаутировал стюардессу / d.digests.nhub.news

      Пилот самолета был вынужден совершить экстренную посадку самолета, летевшего из российского Сочи в Москву, в Воронеже из-за пьяного дебоша, который устроил пассажир бизнес-класса. Он, получив отказ принести ему виски, отправил стюардессу в нокаут.

      Об этом сообщил российский сайт "Московский комсомолец".

      Читайте также: В аэропорту Амстердама мужчина угрожал взорвать бомбу

      Стало известно, что во время полета один из состоятельных пассажиров бизнес-класса отмечал Новый год в салоне самолета. Мужчина заказал себе виски, однако очень быстро мужчина потерял контроль над собой, начал кричать и ругаться. Стюардесса решила, что пассажиру уже хватит и отказалась принести ему новую порцию виски.

      Мужчину это очень разозлило, поэтому он начал вести себя неадекватно, а когда бортпроводники попытались его успокоить, он ударом кулака отправил стюардессу в нокдаун. Девушка упала на пол, из-за чего получила ушибы.

      По данным российского "Интерфакса", дебош в бизнес-классе лайнера устроил известный российский 37-летний хоккеист, который играет в России и за рубежом. Во время полета мужчина злоупотреблял алкоголем и ударил бортпроводницу. Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу.

      После этого командир экипажа принял решение прервать полет и запросил экстренную посадку. Когда самолет приземлился, дебошира уже ждала полиция. Правоохранители задержали пьяного пассажира и отправили в участок. После этого борт продолжил полет в Москву. Имя пассажира бизнес-класса не разглашается. Полицейские привезли его в отделение и составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

      К слову, 30 декабря в российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет, в катастрофе не выжил никто. На борту находились 4 человека, среди них – известный местный бизнесмен.

      Теги: Новости России Алкоголь авиация
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 января: Зеленский идет в президенты, в Запорожье избили активиста
      1 января , 22:05 Главные новости 1 января: Зеленский идет в президенты, в Запорожье избили активиста
      454
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 января , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 246
      Как получить компенсацию за няню: инструкция
      1 января , 18:01 Как получить компенсацию за няню: инструкция
      Світлана Попова 632
      Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      1 января , 17:15 Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      Олена Кандяк 157
      Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать
      1 января , 14:00 Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 1722
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Вене установили Рождественскую елку
       18 ноября 2012 , 16:00
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук