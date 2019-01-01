В России самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира, который нокаутировал стюардессу

Пилот самолета был вынужден совершить экстренную посадку самолета, летевшего из российского Сочи в Москву, в Воронеже из-за пьяного дебоша, который устроил пассажир бизнес-класса. Он, получив отказ принести ему виски, отправил стюардессу в нокаут.

Об этом сообщил российский сайт "Московский комсомолец".

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Стало известно, что во время полета один из состоятельных пассажиров бизнес-класса отмечал Новый год в салоне самолета. Мужчина заказал себе виски, однако очень быстро мужчина потерял контроль над собой, начал кричать и ругаться. Стюардесса решила, что пассажиру уже хватит и отказалась принести ему новую порцию виски.

Мужчину это очень разозлило, поэтому он начал вести себя неадекватно, а когда бортпроводники попытались его успокоить, он ударом кулака отправил стюардессу в нокдаун. Девушка упала на пол, из-за чего получила ушибы.

По данным российского "Интерфакса", дебош в бизнес-классе лайнера устроил известный российский 37-летний хоккеист, который играет в России и за рубежом. Во время полета мужчина злоупотреблял алкоголем и ударил бортпроводницу. Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу.

После этого командир экипажа принял решение прервать полет и запросил экстренную посадку. Когда самолет приземлился, дебошира уже ждала полиция. Правоохранители задержали пьяного пассажира и отправили в участок. После этого борт продолжил полет в Москву. Имя пассажира бизнес-класса не разглашается. Полицейские привезли его в отделение и составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

К слову, 30 декабря в российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет, в катастрофе не выжил никто. На борту находились 4 человека, среди них – известный местный бизнесмен.