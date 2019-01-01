У Росії літак здійснив екстрену посадку через п'яного пасажира, який нокаутував стюардесу

Пілот літака був змушений здійснити екстрену посадку літака, що летів з російського Сочі до Москви, у Воронежі через п'яний дебош, який влаштував пасажир бізнес-класу. Він, отримавши відмову принести йому віскі, відправив стюардесу у нокаут.

Про це повідомив російський сайт "Московский комсомолец".

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Стало відомо, що під час польоту один із заможних пасажирів бізнес-класу відзначав Новий рік у салоні літака. Чоловік замовив собі віскі, однак дуже швидко чоловік втратив контроль над собою, почав кричати та лаятися. Стюардеса вирішила, що пасажирові вже вистачить і відмовилася принести йому нову порцію віскі.

Чоловіка це дуже розлютило, тому він почав вести себе неадекватно, а коли бортпровідники спробували його заспокоїти, він ударом кулака відправив стюардесу в нокдаун. Дівчина впала на підлогу, через що отримала забої.

За даними російського "Інтерфаксу", дебош в бізнес-класі лайнера влаштував відомий російський 37-річний хокеїст, який грає в Росії та за кордоном. Під час польоту чоловік зловживав алкоголем і вдарив бортпровідницю. Орім того, чоловік побився з сусідом по кріслу.

Після цього командир екіпажу прийняв рішення перервати політ і запросив екстрену посадку. Коли літак приземлився, бешкетника вже чекала поліція. Правоохоронці затримали п'яного пасажира та відправили до відділку. Після цього борт продовжив політ до Москви. Ім’я пасажира бізнес-класу не розголошується. Поліцейські привезли його до відділку та склали адміністративний протокол за статтею "Дрібне хуліганство".

До слова, 30 грудня у російському місті Улан-Уде розбився приватний вертоліт – у катастрофі не вижив ніхто. На борту перебували 4 людей, серед них – відомий місцевий бізнесмен.