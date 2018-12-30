14:50
30 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У Росії розбився вертоліт: серед загиблих – відомий бізнесмен та його друзі

      763 Читать новость на русском
      У Росії розбився вертоліт: стали відомі імена загиблих
      У Росії розбився вертоліт: стали відомі імена загиблих / Фото з відкритих джерел

      Вранці у неділю, 30 грудня, у російському місті Улан-Уде розбився приватний вертоліт – у катастрофі не вижив ніхто. На борту перебували 4 людей, серед них – відомий місцевий бізнесмен.

      Про це повідомляє ТАСС.

      Читайте також: У США впав літак на житлові будинки: є жертви – фото і відео

      24 канал писав, що раніше російські ЗМІ повідомляли, кому належить вертоліт. Його власником був директор тамтешнього ТРЦ Peoples Park Сергій Рогов. Згодом інформація про його перебування на борту вертольота підтвердилась.

      При цьому видання зазначає, що аварія сталася близько 10:00 в лісовому масиві в місцевості Верхня Березівка. Вертоліт Agusta A119 не зміг здійснити посадку в точці призначення у зв'язку з несприятливими метеоумовами і при поверненні в Улан-Уде зазнав аварії. Вертоліт згорів майже повністю.

      Видання зазначає, що в аварії не вижив ніхто з чотирьох людей, які перебували на борту. Окрім Сергія Рогова, загинули також двоє його друзів-підприємців.

      У списку загиблих Рогов Сергій Олександрович, 1965 року народження, Бондар Сергій Тимофійович 1959 року народження (пілот), Шестопалов Михайло Васильович, 1984 року народження, Бурков Сергій Миколайович, 1974 року народження,
      – повідомило джерело.

      У них була запланована рибалка в Єравнінському районі. Після аварії порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель двох і більше осіб".

       

      Теги: Новини Росії Аварії та ДТП Жертви авіація Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      сьогодні , 13:00 Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      Олександра Дрік 199
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      сьогодні , 11:00 Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      Олесь Друкач 1382
      Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах
      сьогодні , 10:02 Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах
      Настя Сукач 15174
      Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      сьогодні , 09:00 Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      Борис Немировський 1250
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Як вбивали журналіста Хашоггі: версія щодо його моторошної смерті отримала підтвердження
      9 листопада , 00:40
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук