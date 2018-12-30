У Росії розбився вертоліт: серед загиблих – відомий бізнесмен та його друзі

Вранці у неділю, 30 грудня, у російському місті Улан-Уде розбився приватний вертоліт – у катастрофі не вижив ніхто. На борту перебували 4 людей, серед них – відомий місцевий бізнесмен.

Про це повідомляє ТАСС.

Читайте також: У США впав літак на житлові будинки: є жертви – фото і відео

24 канал писав, що раніше російські ЗМІ повідомляли, кому належить вертоліт. Його власником був директор тамтешнього ТРЦ Peoples Park Сергій Рогов. Згодом інформація про його перебування на борту вертольота підтвердилась.

При цьому видання зазначає, що аварія сталася близько 10:00 в лісовому масиві в місцевості Верхня Березівка. Вертоліт Agusta A119 не зміг здійснити посадку в точці призначення у зв'язку з несприятливими метеоумовами і при поверненні в Улан-Уде зазнав аварії. Вертоліт згорів майже повністю.

Видання зазначає, що в аварії не вижив ніхто з чотирьох людей, які перебували на борту. Окрім Сергія Рогова, загинули також двоє його друзів-підприємців.

У списку загиблих Рогов Сергій Олександрович, 1965 року народження, Бондар Сергій Тимофійович 1959 року народження (пілот), Шестопалов Михайло Васильович, 1984 року народження, Бурков Сергій Миколайович, 1974 року народження,

– повідомило джерело.

У них була запланована рибалка в Єравнінському районі. Після аварії порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель двох і більше осіб".

В поселке Верхняя Березовка, в пригороде Улан-Удэ вертолет Robinson R-44 потерпел крушение при взлете.

В кабине находились четыре человека. Никому из них спастись не удалось.

Ммашина рухнула на территорию базы отдыха, после чего загорелась.

, pic.twitter.com/4dlXr9QEyf — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 30 грудня 2018 р.

В Улан-Удэ разбился частный вертолет, 4 человека погибли pic.twitter.com/UZNjaVKoOD — Виктория Галкина (@viktoriaq12) 30 грудня 2018 р.