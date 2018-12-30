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      В России разбился вертолет: среди погибших – известный бизнесмен и его друзья

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      В России разбился вертолет: стали известны имена погибших
      В России разбился вертолет: стали известны имена погибших / Фото из открытых источников

      Утром в воскресенье, 30 декабря, в российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет, в катастрофе не выжил никто. На борту находились 4 человека, среди них – известный местный бизнесмен.

      Об этом сообщает ТАСС.

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      24 канал писал, что ранее российские СМИ сообщали, кому принадлежит вертолет. Его владельцем был директор тамошнего ТРЦ Peoples Park Сергей Рогов. Впоследствии информация о его пребывании на борту вертолета подтвердилась.

      При этом издание отмечает, что авария произошла около 10:00 в лесном массиве в местности Верхняя Березовка. Вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями и при возвращении в Улан-Удэ потерпел крушение. Вертолет сгорел почти полностью.

      Издание отмечает, что в аварии не выжил никто из четырех людей, находившихся на борту. Кроме Сергея Рогова, погибли также двое его друзей-предпринимателей.

      В списке погибших Рогов Сергей Александрович, 1965 года рождения, Бондарь Сергей Тимофеевич 1959 года рождения (пилот), Шестопалов Михаил Васильевич, 1984 года рождения, Бурков Сергей Николаевич, 1974 года рождения,
      – сообщил источник.

      У них была запланирована рыбалка в Еравнинском районе. После аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двоих и больше лиц".

       

      Теги: Жертвы Новости России авиация Аварии и ДТП Катастрофа
      Источник: 24 Канал
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