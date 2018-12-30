В России разбился вертолет: среди погибших – известный бизнесмен и его друзья

Утром в воскресенье, 30 декабря, в российском городе Улан-Удэ разбился частный вертолет, в катастрофе не выжил никто. На борту находились 4 человека, среди них – известный местный бизнесмен.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также: В США упал самолет на жилые дома: есть жертвы – фото и видео

24 канал писал, что ранее российские СМИ сообщали, кому принадлежит вертолет. Его владельцем был директор тамошнего ТРЦ Peoples Park Сергей Рогов. Впоследствии информация о его пребывании на борту вертолета подтвердилась.

При этом издание отмечает, что авария произошла около 10:00 в лесном массиве в местности Верхняя Березовка. Вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями и при возвращении в Улан-Удэ потерпел крушение. Вертолет сгорел почти полностью.

Издание отмечает, что в аварии не выжил никто из четырех людей, находившихся на борту. Кроме Сергея Рогова, погибли также двое его друзей-предпринимателей.

В списке погибших Рогов Сергей Александрович, 1965 года рождения, Бондарь Сергей Тимофеевич 1959 года рождения (пилот), Шестопалов Михаил Васильевич, 1984 года рождения, Бурков Сергей Николаевич, 1974 года рождения,

– сообщил источник.

У них была запланирована рыбалка в Еравнинском районе. После аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двоих и больше лиц".

В поселке Верхняя Березовка, в пригороде Улан-Удэ вертолет Robinson R-44 потерпел крушение при взлете.

В кабине находились четыре человека. Никому из них спастись не удалось.

Ммашина рухнула на территорию базы отдыха, после чего загорелась.

, pic.twitter.com/4dlXr9QEyf — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 30 грудня 2018 р.

В Улан-Удэ разбился частный вертолет, 4 человека погибли pic.twitter.com/UZNjaVKoOD — Виктория Галкина (@viktoriaq12) 30 грудня 2018 р.