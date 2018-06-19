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В России сделали отчаянное заявление о желании ездить в ЕС без виз

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Захарова заявила о желании россиян путешествовать без виз
Захарова заявила о желании россиян путешествовать без виз / РБК

Скандальная представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны якобы обманули РФ, когда она открылась всем после "холодной войны". При этом дипломатка призналась, что россияне хотели бы ездить в Евросоюз без виз.

Об этом сообщает финское издание Hufvudstadsbladet.

"Западные страны обманули Россию, когда она всем открылась после "холодной войны". Не потому, что нас победили, – мы сделали это сами. Никто к нам не вмешивался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец "холодной войне", – заявила Захарова.

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Она выразила убеждение, что в ответ на инициативу Горбачева Россию "окружили колючей проволокой".

Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг к другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают!,
– пожаловалась представительница российского МИД.

При этом Захарова заверила, что Россия "хочет развивать культурные и торговые связи с Западом", а свое вооружение демонстрирует для того, чтобы "не допустить повторения Второй мировой войны".

"Теперь мы показываем всем: "Даже не думайте на нас снова нападать". После того как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это показывать для того, чтобы этого не повторилось. В течение последних 20 лет нас пытаются окружить со всех сторон", – заявила российская дипломатка.

К слову, безвизовый режим между Украиной и ЕС действует уже год. За это время страны ЕС посетили почти 20,3 миллиона украинских граждан.

Теги: Новости политики Новости России Безвизовый режим Евросоюз История
Источник: 24 Канал
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