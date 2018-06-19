В России сделали отчаянное заявление о желании ездить в ЕС без виз
Скандальная представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны якобы обманули РФ, когда она открылась всем после "холодной войны". При этом дипломатка призналась, что россияне хотели бы ездить в Евросоюз без виз.
Об этом сообщает финское издание Hufvudstadsbladet.
"Западные страны обманули Россию, когда она всем открылась после "холодной войны". Не потому, что нас победили, – мы сделали это сами. Никто к нам не вмешивался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец "холодной войне", – заявила Захарова.
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Она выразила убеждение, что в ответ на инициативу Горбачева Россию "окружили колючей проволокой".
Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг к другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают!,
– пожаловалась представительница российского МИД.
При этом Захарова заверила, что Россия "хочет развивать культурные и торговые связи с Западом", а свое вооружение демонстрирует для того, чтобы "не допустить повторения Второй мировой войны".
"Теперь мы показываем всем: "Даже не думайте на нас снова нападать". После того как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это показывать для того, чтобы этого не повторилось. В течение последних 20 лет нас пытаются окружить со всех сторон", – заявила российская дипломатка.
К слову, безвизовый режим между Украиной и ЕС действует уже год. За это время страны ЕС посетили почти 20,3 миллиона украинских граждан.