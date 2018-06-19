У Росії зробили відчайдушну заяву про бажання їздити до ЄС без віз

Скандальна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що західні країни нібито обдурили РФ, коли вона відкрилася всім після "холодної війни". При цьому дипломатка зізналася, що росіяни хотіли б їздити до Євросоюзу без віз.

Про це повідомляє фінське видання Hufvudstadsbladet.

"Західні країни обдурили Росію, коли вона всім відкрилася після "холодної війни". Не тому, що нас перемогли, – ми зробили це самі. Ніхто до нас не втручався, просто Горбачов хотів покінчити з гонкою озброєнь. Він хотів покласти край "холодній війні", – заявила Захарова.

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Вона висловила переконання, що у відповідь на ініціативу Горбачова Росію "оточили колючим дротом".

Ми хочемо, щоб можна було вільно їздити один до одного у країни, ми хочемо позбутися візових обмежень. Але нас постійно відкидають!,

– поскаржилася представниця російського МЗС.

При цьому Захарова запевнила, що Росія "хоче розвивати культурні та торговельні зв'язки з Заходом", а своє озброєння демонструє для того, щоб "не допустити повторення Другої світової війни".

"Тепер ми показуємо всім: "Навіть не думайте на нас знову нападати". Після того як ми втратили 20 мільйонів осіб у Другій світовій війні, у нас є право всім це демонструвати для того, щоб цього не повторилося. Протягом останніх 20 років нас намагаються оточити з усіх сторін", – заявила російська дипломатка.

До слова, безвізовий режим між Україною та ЄС діє вже рік. За цей час країни ЄС відвідали майже 20,3 мільйона українських громадян.