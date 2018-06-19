13:49
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Росії зробили відчайдушну заяву про бажання їздити до ЄС без віз

1382 Читать новость на русском
Захарова заявила про бажання Росіян подорожувати без віз
Захарова заявила про бажання Росіян подорожувати без віз / РБК

Скандальна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що західні країни нібито обдурили РФ, коли вона відкрилася всім після "холодної війни". При цьому дипломатка зізналася, що росіяни хотіли б їздити до Євросоюзу без віз.

Про це повідомляє фінське видання Hufvudstadsbladet.

"Західні країни обдурили Росію, коли вона всім відкрилася після "холодної війни". Не тому, що нас перемогли, – ми зробили це самі. Ніхто до нас не втручався, просто Горбачов хотів покінчити з гонкою озброєнь. Він хотів покласти край "холодній війні", – заявила Захарова.

Читайте також: Представниця МЗС Росії Захарова зганьбилася цитатою

Вона висловила переконання, що у відповідь на ініціативу Горбачова Росію "оточили колючим дротом".

Ми хочемо, щоб можна було вільно їздити один до одного у країни, ми хочемо позбутися візових обмежень. Але нас постійно відкидають!,
– поскаржилася представниця російського МЗС.

При цьому Захарова запевнила, що Росія "хоче розвивати культурні та торговельні зв'язки з Заходом", а своє озброєння демонструє для того, щоб "не допустити повторення Другої світової війни".

"Тепер ми показуємо всім: "Навіть не думайте на нас знову нападати". Після того як ми втратили 20 мільйонів осіб у Другій світовій війні, у нас є право всім це демонструвати для того, щоб цього не повторилося. Протягом останніх 20 років нас намагаються оточити з усіх сторін", – заявила російська дипломатка.

До слова, безвізовий режим між Україною та ЄС діє вже рік. За цей час країни ЄС відвідали майже 20,3 мільйона українських громадян.

Теги: Новини політики Новини Росії Євросоюз Безвізовий режим Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
сьогодні, 13:00 Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
Тетяна Мартинюк 113
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1283
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 776
Ми всі однакові чи рівноправні?
сьогодні, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 400
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 червня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 1213
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук