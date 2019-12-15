В России школьников заставили раздетыми прыгать из окна в снег: видео

В одной из школ российского города Новый Уренгой состоялась странная эвакуация во время плановых учений. Учителя заставили школьников без верхней одежды выпрыгивать из окон прямо в снег.

Событие состоялось еще во вторник, 10 декабря, а затем в сети опубликовали видео, снятое одним из пострадавших учеников. Об этом сообщает издание N24.ru.

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На опубликованных кадрах видно, как раздетые школьники стоят перед зданием школы. Школьники стоят по колено в снегу, некоторые из них просто в футболках. В то же время рядом с ними стоят одетые взрослые, возможно, учителя.

Интересный способ эвакуации придумал пожилой учитель трудового обучения. Директор школы уже пообещала родителям, что он понесет заслуженное наказание.

Я извинилась перед родителями, по факту происшествия будет проведена проверка. Больше сделать ничего нельзя, 10 декабря не вернуть. Сейчас я жду списки больных и информацию о состоянии детей,

– рассказала директор школы.

Интересно, что учителя попытался оправдать инспектор по пожарной безопасности, который отметил, что в случае пожара детей именно так и пришлось бы эвакуировать. Впрочем, подчеркнул он, во время пожарной тревоги никакой необходимости в этом не было.

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