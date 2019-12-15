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      У Росії школярів змусили роздягненими стрибати з вікна у сніг: відео

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      У Росії вчителі вивели зі школи і тримали на морозі роздягнених школярів / vogazeta.ru

      В одній зі шкіл російського міста Новий Уренгой відбулася дивна евакуація під час планових навчань. Вчителі змусили школярів без верхнього одягу вистрибувати з вікон просто у сніг.

      Подія трапилася ще у вівторок, 10 грудня, а потім у мережі опублікували відео, зняте одним з постраждалих учнів. Про це повідомляє видання N24.ru.

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      На опублікованих кадрах помітно, як роздягнені школярі стоять перед будівлею школи. Школярі стоять по коліна у снігу, дехто з них просто у футболках. Водночас поряд з ними стоять одягнені дорослі, можливо, учителі.

      Цікавий спосіб евакуації придумав літній вчитель трудового навчання. Директорка школи вже пообіцяла батькам, що він понесе заслужене покарання.

      Я вибачилася перед батьками, за фактом події буде проведено перевірку. Більше зробити нічого не можна, 10 грудня не повернути. Зараз я чекаю списки хворих і інформацію про стан дітей,
      – розповіла директорка школи.

      Цікаво, що вчителя спробував виправдати інспектор з пожежної безпеки, який зазначив, що у разі пожежі дітей саме так і довелося б евакуйовувати. Втім, підкреслив він, під час пожежної тривоги жодної необхідності в цьому не було.

      У Росії роздягнених дітей через вікно евакуювали зі школи: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Діти і неповнолітні Освіта Освіта
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